Bengisu Avcı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ve yaşama ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Avcı, düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

SEÇİMLERİ

"Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını oylayan Avcı, "Portre" kategorisinde de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" isimli fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde tercihini Mostafa Alkharouf'a ait "İsrail'e dur de!" karesinden yana kullanan Avcı, "Spor" kategorisinde ise Costas Baltas'ın "Zaferin ardından" isimli fotoğrafını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" isimli fotoğrafı seçen Avcı, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Deniz Kalaycı'nın "Mır mır mır" adlı fotoğrafına oy verdi.

OYLAMA

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.