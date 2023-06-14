Beşiktaş Hentbol Takımı'nda başantrenörlüğe Oliver Roy Camino getirildi

AA

Beşiktaş Hentbol Takımı'nda başantrenörlük görevine İspanyol teknik adam Oliver Roy Camino getirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Barcelona başta olmak üzere çeşitli kulüplerde görev alan ve iki kez EHF Şampiyonlar Ligi kupası kazanan tecrübeli teknik adamın kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inanıyoruz. Oliver Roy Camino'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz."