Beyzbolcu Edwin Diaz, galibiyete sevinirken sakatlandı

Uluslararası Beyzbol Federasyonu tarafından düzenlenen World Baseball Classic'te Porto Riko ve Dominik Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.

Porto Riko'nun Dominik Cumhuriyetini 5-2 mağlup ettiği maçta takımın yıldız oyuncularından Edwin Diaz, galibiyet kutlamaları sırasında sakatlandı.

ABD basınında yer alan haberlerde Diaz'ın MR'a gireceği ve sakatlığının durumunun belli olacağı ifade edildi.

Porto Riko'nun antrenörü Yadier Molina sakatlık hakkında şunları söyledi:

"Nasıl sakatlandığını görmedim. Galibiyeti kutlarken Edwin'in yerde olduğunu gördüm. Nasıl hareket edeceğimi ve ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Bu durum çok üzücü."