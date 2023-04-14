Bilardoda Artistik Milli Takım altın madalya kazandı Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda mücadele eden Milli Takım, finalde İspanya'yı 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

AA

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda, artistik milli takımlar kategorisinde Hacı Arap Yaman ve Barış Cin'den oluşan ay-yıldızlı ekip, finalde İspanya ile karşılaştı.

Milli takım, İspanya'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, karşılaşmanın ardından milli sporcuları tebrik etti.

"Bu benim ikinci Avrupa şampiyonluğum oldu"

Artistik Milli Takımı sporcularından Hacı Arap Yaman, önceki gün ferdi kategoride Avrupa şampiyonu olduğunu, bugün de takım halinde şampiyonluk kazanmanın mutluluğunu yaşadığını kaydederek, şu şekilde konuştu:

"Bu benim ikinci Avrupa şampiyonluğum oldu. Daha önce ferdi olarak Avrupa şampiyonluğum vardı. Şimdi de Barış arkadaşımla takım olarak şampiyonluğu kazandık. Çok mutluyuz. Bu başarıyı ülkemize armağan ediyoruz."

"1-0 geriye düşmemize rağmen müsabakayı 3-1 kazanmasını bildik"

Ay-yıldızlı bilardocu Barış Cin de takım halinde şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Milli Takımı olarak Hacı Arap Yaman ile çok iyi bir takım oluşturduk. Güzel oynadık, iyi mücadele ettik. 1-0 geriye düşmemize rağmen müsabakayı 3-1 kazanmasını bildik. Çok mutluyuz."

18 ülkeden 500'den fazla sporcunun katıldığı Avrupa Bilardo Şampiyonası, 16 Nisan'da sona erecek.