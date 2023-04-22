Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa ikincisi oldu
İHA

Hırvatistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda bir madalya da Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan geldi.

Finale kadar yükseldi

72 kiloda mindere çıkan Buse Tosun Çavuşoğlu, çeyrek finalde Rus asıllı İsrailli Ilena Kratysh'i (6-0) öndeyken tuşla yenerek yarı finale yükseldi.

Bu turda İtalyan Dalma Caneva'yı (10-0) teknik üstünlükle mağlup eden Çavuşoğlu finale kaldı.

Avrupa ikincisi oldu

Finalde Rumen Aleksandra Nicoleta Angel ile karşılaşan ay-yıldızlı sporcu maçı 4-4 tamamladı. Son puan avantajıyla rakibine mağlup olan Çavuşoğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa ikincisi oldu
Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa ikincisi oldu