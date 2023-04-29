Dünya Güreş Birliği, 2023 Dünya Kupası organizasyonlarını iptal etti

AA

Dünya Güreş Birliği (UWW), 2023 yılında ABD ve İran'da düzenlenecek organizasyonlar hakkında yeni bir karar aldı.

Birliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, 24-25 Kasım tarihlerinde İran'da ve 9-10 Aralık tarihlerinde de ABD'de düzenlenmesi planlanan organizasyonların iptal edildiği bildirdi.

İptal gerekçesi olarak açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Dünya Kupalarını iptal etme kararı, Olimpiyat öncesi bir yılda bu tür yüksek profilli etkinlikleri düzenlemenin getirdiği zorlukların ve karmaşıklıkların dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi ve analizinden sonra verildi. Pek çok ülke güreşçilerini Paris'teki 2024 Olimpiyatları'na hazırlamaya odaklanırken, 2023 Dünya Kupalarına katılım eksikliği UWW için büyük bir endişe kaynağıydı. Ek olarak, Eylül 2023'te Belgrad'da yapılması planlanan Dünya Şampiyonası, ülkeler üzerindeki baskıyı daha da artıracaktı."