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    Dünyanın en geniş katılımlı on-line olimpik antrenmanı

    Uluslararası Olimpiyat Komitesi, olimpiyat şampiyonu sporcuların da katılımıyla dünyanın en geniş katılımlı on-line antrenmanını düzenledi.
    • AA
    • 26.06.2020 - 02:18
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    Dünyanın en geniş katılımlı on-line olimpik antrenmanı #1

    Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Olimpik Gün" olarak kutlanan 23 Haziran'da sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla düzenlenen etkinliğe ilişkin rakamlar paylaşıldı.

    47 BRANŞTAN 141 SPORCU KATILDI

    Aralarında olimpiyat şampiyonlarının da olduğu 47 farklı branştan 141 sporcunun katıldığı on-line antrenmanın, sosyal medyada 14,5 milyon etkileşim aldığı belirtildi.

    ÖZEL ANTRENMAN TEKNİKLERİNİ PAYLAŞTILAR

    Sporcuların canlı yayında özel antrenman tekniklerini de paylaştığı organizasyonun bugüne kadar düzenlenen en geniş katılımlı on-line antrenman olduğu kaydedildi.

    Dünyanın en geniş katılımlı on-line olimpik antrenmanı #2

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