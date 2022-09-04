Petrol
93.28
1.00%
Euro
18.1189
0.08%
Dolar
18.2
0.02%
Altın
1.002
0.99%
Borsa
3223
2.55%
Bitcoin
362.601
-0.57%
BTXN Coin
5.01
2.24%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Bulutlu 25 C

    Elis Özbay Avrupa şampiyonu

    Milli kürekçi Elis Özbay, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu.
    • 04.09.2022 - 16:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elis Özbay Avrupa şampiyonu

    Belçika'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda milli sporcu Elis Özbay, altın madalya kazandı.

    Hazewinkel'de gerçekleştirilen şampiyonada hafif kilo tek çifte kategorisinde yarışan Elis Özbay, 07:52.81'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

    Geçen yıl da Avrupa şampiyonluğu kazanmıştı

    Yunanistan'dan Evangelia Anastasiadou 07:59.68 ile ikinci, Büyük Britanya'dan Olivia Bates ise 08:02.65 ile üçüncü sırayı aldı.

    Elis Özbay, geçen yıl hafif kilo ümit kadınlar iki çiftede, Mervenur Uslu ile yine 23 yaş altında Avrupa şampiyonluğu elde etmişti.


    İlginizi Çekebilir

    Devrilen tur otobüsünün şoförü tutuklandı
    3. Sayfa

    Devrilen tur otobüsünün şoförü tutuklandı

    Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı tamamlandı
    Gündem

    Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı tamamlandı

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir