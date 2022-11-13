Petrol
95.78
2.25%
Euro
19.2202
1.95%
Dolar
18.5449
0.30%
Altın
1.054
1.05%
Borsa
4456
0.00%
Bitcoin
321.566
0.11%
BTXN Coin
6.51
-15.23%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 15 C

    F1 Sao Paulo Grand Prix'sinde sprint yarışının galibi Russell oldu

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ayağı Sao Paulo Grand Prix'sinde sprint yarışını, Mercedes takımından Büyük Britanyalı George Russell kazandı.
    • 13.11.2022 - 01:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    F1 Sao Paulo Grand Prix'sinde sprint yarışının galibi Russell oldu

    Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde gerçekleştirilen sprint yarışı, 24 tur üzerinden yapıldı.

    Russell sprint yarışında galip

    Russell, 30 dakika 11.307 saniyelik süresiyle sprint yarışında galip geldi. Büyük Britanyalı pilot, bu sonuçla pazar günü yapılacak yarışa ilk sırada başlama hakkı elde etti.

    Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz liderin 3.995 saniye arkasında ikinci, bitiş çizgisine 4.492 saniye geride ulaşan Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton üçüncü oldu.

    F1 Sao Paulo Grand Prix sinde sprint yarışının galibi Russell oldu #1

    Max Verstappen 4. sırada tamamladı

    AA'nın haberine göre, şampiyonluğu garantileyen Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen, müsabakayı 4. sırada tamamladı. Sprint yarışına pole pozisyonunda başlayan Haas'ın Danimarkalı sürücüsü Kevin Magnussen ise 8. sırayı aldı.

    Sprint yarışında ilk 8'e giren sürücülere, 1'den 8'e kadar puan verildi.

    Sao Paulo Grand Prix'sinde 71 tur üzerinden koşulacak yarış, TSİ 21.00'de başlayacak.

    F1 Sao Paulo Grand Prix sinde sprint yarışının galibi Russell oldu #2

    F1 Sao Paulo Grand Prix sinde sprint yarışının galibi Russell oldu #3


    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Irak'taki şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
    Dünya

    Irak'taki şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

    Arnavutköy’de, yol çalışmasını geç fark eden sürücü kaza yaptı
    3. Sayfa

    Arnavutköy’de, yol çalışmasını geç fark eden sürücü kaza yaptı

    Görüş Bildir