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- Fortnite'tan Ukrayna'ya 50 milyon dolar yardım
Fortnite'tan Ukrayna'ya 50 milyon dolar yardım
Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında e-spor dünyası da Ukrayna'ya yardım ediyor.
- Haber Merkezi
- 23.03.2022 - 11:22
- Güncelleme : 23.03.2022 - 11:40
Ünlü Battle Royale oyunu Fortnite, yaptığı açıklama ile Ukrayna'ya yardım amacı ile tam 50 milyon dolar yardım toplandığını açıkladı.
Yapılan duyuruya göre 20 Mart-3 Nisan arasında yapılacak olan oyun içi harcamalarının Ukrayna'ya yardım amaçlı kullanacağı söylenirken, henüz 3 gün dahi dolmadan 50 milyon doların toplandığı açıklandı.
YARDIM AMACIYLA KULLANILACAK
Toplanan yardımlar, Birleşmiş Milletler ve UNICEF gibi kurumlar aracılığı ile Ukrayna'ya yardım amacı ile kullanılacak.