Fortnite'tan Ukrayna'ya 50 milyon dolar yardım

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında e-spor dünyası da Ukrayna'ya yardım ediyor.

Ünlü Battle Royale oyunu Fortnite, yaptığı açıklama ile Ukrayna'ya yardım amacı ile tam 50 milyon dolar yardım toplandığını açıkladı.

Yapılan duyuruya göre 20 Mart-3 Nisan arasında yapılacak olan oyun içi harcamalarının Ukrayna'ya yardım amaçlı kullanacağı söylenirken, henüz 3 gün dahi dolmadan 50 milyon doların toplandığı açıklandı.

YARDIM AMACIYLA KULLANILACAK

Toplanan yardımlar, Birleşmiş Milletler ve UNICEF gibi kurumlar aracılığı ile Ukrayna'ya yardım amacı ile kullanılacak.