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    Fortnite'tan Ukrayna'ya 50 milyon dolar yardım

    Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında e-spor dünyası da Ukrayna'ya yardım ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 11:40
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    Fortnite'tan Ukrayna'ya 50 milyon dolar yardım

    Ünlü Battle Royale oyunu Fortnite, yaptığı açıklama ile Ukrayna'ya yardım amacı ile tam 50 milyon dolar yardım toplandığını açıkladı.

    Yapılan duyuruya göre 20 Mart-3 Nisan arasında yapılacak olan oyun içi harcamalarının Ukrayna'ya yardım amaçlı kullanacağı söylenirken, henüz 3 gün dahi dolmadan 50 milyon doların toplandığı açıklandı.

    YARDIM AMACIYLA KULLANILACAK

    Toplanan yardımlar, Birleşmiş Milletler ve UNICEF gibi kurumlar aracılığı ile Ukrayna'ya yardım amacı ile kullanılacak.

    Fortnite tan Ukrayna ya 50 milyon dolar yardım #1


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