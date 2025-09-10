Galatasaray'da satranç şubesinin yeni merkezi açıldı

Galatasaray Kulübü'nde satranç şubesinin Kalamış Tesisleri'ndeki yeni merkezi açıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre açılış törenine; Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ece Bora ve sarı-kırmızılı kulübün satranç şube sorumlusu Tutku Dinçer katıldı.

"KENDİLERİNE GÖNÜLDEN BAŞARILAR DİLİYORUM"

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, Galatasaray'ın çok büyük bir camia olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: