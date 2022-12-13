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    Güreş Milli Takımı eski teknik direktörlerinden Cahit Ahıskalıoğlu vefat etti

    Serbest Güreş Milli Takımı eski teknik direktörlerinden Cahit Ahıskalıoğlu, hayatını kaybetti.
    • 13.12.2022 - 00:11
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    Güreş Milli Takımı eski teknik direktörlerinden Cahit Ahıskalıoğlu vefat etti

    Serbest Güreş Milli Takımı eski teknik direktörü Cahit Ahıskalıoğlu'nun vefat haberi geldi.

    "Seni hiç unutmayacağız, unutturmayacağız"

    AA'nın haberine göre Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, yayımladığı taziye mesajında, "Serbest Stil Güreş Milli Takımı'mızın eski teknik direktörlerinden, Türk güreşine büyük hizmetleri olan ağabeyim, değerli Cahit Ahıskalıoğlu hocamızın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Cahit Hoca'mıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanın cennet olsun Cahit hocam. Seni hiç unutmayacağız, unutturmayacağız. " ifadelerini kullandı.

    Güreş Milli Takımı eski teknik direktörlerinden Cahit Ahıskalıoğlu vefat etti #1


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