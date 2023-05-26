Hentbol Kadınlar 1. Lig'de Bursa Büyükşehir Belediyesi şampiyonluğa ulaştı Şampiyon Bursa Büyükşehir Belediyesi ile sezonu ikinci sırada tamamlayan Aksaray Belediyesi, Kadınlar Süper Lig'e yükseldi.

AA

Hentbol Kadınlar 1. Lig 2022-2023 sezonunda, Zonguldak'ta yapılan play-off karşılaşmaları sonunda şampiyonluğa Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaştı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyon Bursa Büyükşehir Belediyesi ile sezonu ikinci sırada tamamlayan Aksaray Belediyesi, Kadınlar Süper Lig'e yükseldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi kupasını aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne kupa ve madalyalarını, Zonguldak Site Spor Salonu'nda bugün tamamlanan play-off maçlarının ardından düzenlenen törende, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ve Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz takdim etti.