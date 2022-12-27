İranlı Ali Daei'nin ailesine yurt dışına çıkış yasağı geldi

İran yönetimi, ülkedeki eylemlere destek veren efsanevi rekortmen futbolcu Ali Daei’nin eşi ve kızının yurtdışına çıkmasını engellemek için Dubai'ye giden uçağı kalkıştan 1 saat sonra indirdi.

İran ve dünya futbol tarihinin en golcü isimlerinden teknik direktör ve iş insanı Ali Daei’nin eşi ve kızının Dubai’ye gitmek üzere bindiği uçak, Tahran’dan kalktıktan 1 saat sonra Kiş Adası'na yönlendirilerek indirildi.

AA'nın İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'ndan (ISNA) aktardığı bilgilere göre, ülkedeki eylemlere destek verdiği için restoranı ve kuyumcu dükkanı mühürlenen ünlü futbolcu, ailesinin uçaktan indirilmesine tepki gösterdi.

Uçak geri döndürüldü

Eşi ve kızının Dubai'ye gitmek için yasal yollarla Tahran’dan bindiklerini uçağın Dubai yolundan dönerek, Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası’na indiğini aktaran Daei, eşi ve kızının Kiş’ten Tahran’a dönüşleri için gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi.

"Sorun yoksa neden geri döndürdüler"

Ailesinin birkaç günlüğüne Dubai'ye gidip pazartesi günü dönmeyi planladığını, yurtdışına çıkış yasağı olması durumunda, polislerin önceden bunu sistemden göstermesi gerektiğini ifade eden Daei, “Kızım ve eşimi uçaktan indirdikten bir saat sonra kızınız gidebilir dediler. Kızım gitmek istediğinde ise uçağın kapılarının kapalı olduğunu, onun da gidemeyeceğini söylediler.

Gayet yasal bir şekilde pasaport kontrolünden geçip uçağa bindiler. Eşimi ve kızımı indirmek için, Dubai'den o kadar yolcuyu geri getirdiler. Madem bir sorun vardı neden tutuklamadılar. Sorun yoksa neden geri döndürdüler? Bu soruları sormalısınız. Biz cevap alamıyoruz.” diye konuştu.

Yurt dışına çıkış yasağı uygulandı

ISNA, adını vermediği bir güvelik yetkilisine dayandırdığı, başka bir haberinde ise futbolcunun eşine, "grev çağrısı yaptığı için" yurt dışı çıkış yasağı uygulandığını aktardı.

Haberde, Daei’nin eşinin “yasadışı yollarla çıkış yasağını aşarak” uçağa bindiği, güvenlik birimlerinin durumdan haberdar olduktan sonra "yargı makamlarından gerekli izni alarak" ülkeden çıkmasına mani olduğu belirtildi.