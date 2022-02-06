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    Irene Schouten, 20 yıllık olimpiyat rekorunu kırdı

    Irene Schouten, 20 yıllık olimpiyat rekorunu kırdı

    Pekin Kış Olimpiyatları'nda kadınlar 3 bin metre sürat pateninde Hollandalı Irene Schouten, 20 yıllık olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyaya kazandı.
    • AA
    • 06.02.2022 - 01:34
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    2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda 6 branşta madalyalar sahiplerini buldu.
    Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların ilk gününde, biatlon, kayaklı koşu, serbest stil kayak, kısa kulvar sürat pateni, kayakla atlama ve sürat pateninde madalya mücadeleleri yapıldı.

    SCHOTEN'DEN OLİMPİYAT REKORU

    Sürat pateni kadınlar 3 bin metrede Hollandalı Irene Schouten, 3 dakika 56.93 saniyeyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı.

    Irene Schouten, 20 yıllık olimpiyat rekorunu kırdı - VİDEO

    NORVEÇ TAKIM YARIŞINDA BİRİNCİ

    İtalyan Francesca Lollobrigida gümüş, Kanadalı Isabelle Weidemann bronz madalya aldı.

    Biatlon 4x6 kilometre karışık takım yarışında Norveç, 1 saat 6 dakika 45.6 saniyelik zamanıyla altın madalya kazandı. Müsabakada Fransa gümüş, Rusya Olimpiyat Komitesi bronz madalyaya ulaştı.

    Irene Schouten, 20 yıllık olimpiyat rekorunu kırdı #1

    KAYAKLI KOŞUDA JOHAUG'DAN ALTIN MADALYA

    Norveçli Therese Johaug, kayaklı koşu kadınlar 15 kilometre skiatlon kategorisinde 44 dakika 13.7 saniyeyle rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

    Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Natalia Nepryaeva gümüş, Avusturyalı Teresa Stadlober bronz madalya elde etti.

    Irene Schouten, 20 yıllık olimpiyat rekorunu kırdı #2

    MOGUL FİNALİNİ İSVEÇLİ WALLBERG KAZANDI

    Serbest stil kayak erkekler mogul finalini 83.23 puanla kazanan İsveçli Walter Wallberg, altın madalya aldı. Kanadalı Mikael Kingsbury gümüş, Japon Ikuma Horishima bronz madalyaya uzandı.

    Irene Schouten, 20 yıllık olimpiyat rekorunu kırdı #3

    SÜRAT PATENİNDE ÇİN BİRİNCİ OLDU

    Kısa mesafe sürat pateni karışık takım finalinde altın madalya, 2 dakika 37.348 saniyelik süresiyle Çin'e gitti. Bu kategoride İtalya gümüş, Macaristan bronz madalyanın sahibi oldu.

    Irene Schouten, 20 yıllık olimpiyat rekorunu kırdı #4

    KAYAKLA ATLAMA

    Kayakla atlama kadınlar bireysel normal tepe finalinde Sloven Ursa Bogataj, 239 puanla ilk sırayı alarak altın madalyayı boynuna taktı.

    Alman Katharina Althaus'un gümüş madalya aldığı müsabakada Sloven Nika Kriznar, bronz madalya kazandı.

    Irene Schouten, 20 yıllık olimpiyat rekorunu kırdı #5

    İLK GÜNÜN BİRİNCİRİ NORVEÇ

    Oyunların ilk gününde iki altın madalya kazanan Norveç, madalya tablosunda zirvede yer aldı.

    Slovenya'nın 1 altın, 1 bronz madalyayla ikinci sırayı aldığı tabloda, birer altın madalyası bulunan Çin, Hollanda ve İsveç sıralandı.


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