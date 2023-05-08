İsmail Balaban, Kumluca Başpehlivanı oldu Kumluca'da Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında 24.'sü düzenlenen organizasyonda yağlı güreşlerde başpehlivan İsmail Balaban oldu.

İHA

Antalya'da Kumluca Şehir Stadı'nda, Türkiye'nin değişik illerinden 13 boyda yaklaşık bin 72 sporcunun katıldığı güreşler yaklaşık 12 saat sürdü.

Kıran kırana güreşler yaşandı

Müsabakalarda 66 başpehlivan üstünlük sağlayabilmek için büyük mücadele etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da izlediği kıran kırana geçen güreşler sonucu finalde Kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban ile Hüseyin Gümüşalan güreşti.

İsmail Balaban başpehlivan oldu

Her iki başpehlivanın da kontrollü bir mücadele ortaya koyduğu müsabakada rakibini yenen İsmail Balaban, 24. Kumluca Yağlı Güreşlerinin başpehlivanı oldu.

Başpehlivanlık güreşlerinde Hüseyin Gümüşalan ikinci, Kürşat Şevki Korkmaz ve İsmail Koç üçüncü sırayı aldı.

"Mutlu ve gururluyum"

Başpehlivan İsmail Balaban ve diğer dereceye giren pehlivanlara altın kemer, kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başpehlivan İsmail Balaban, uzun ve zorlu çalışmanın sonucunda başpehlivan olduğu için mutlu ve gururlu olduğunu, ailesine ve taraftarlarına teşekkür ettiğini söyledi.