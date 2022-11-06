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    İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu

    İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu

    İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi 2.09.37 derecesiyle parkur rekoru kırarak, kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa, 2:25:52 ile kariyer rekoru kırarak kazandı
    • 06.11.2022 - 11:40
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 12:23
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    Asya'yı Avrupa'ya bağlayan koşu olan 44. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu.

    44. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa, erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, parkur rekoru kırarak kazandı.

    İstanbul Maratonu nda kazananlar belli oldu #1

    44. kez gerçekleşti

    Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu unvanını taşıyan, İstanbul'un Anadolu yakasından başlayıp Boğaz Köprüsü geçilerek şehrin Avrupa yakasında sonlanan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "Elite Label" kategoride yer alan maraton, 44. kez gerçekleştirildi.

    Organizasyon, 42,195 kilometrelik maraton, 42 kilometre paten yarışı, 15 kilometre koşu ve 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde yapılacak.

    İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu İZLE

    İstanbul Maratonu nda kazananlar belli oldu #2

    Erkeklerde Kenyalı atlet kazandı

    Organizasyona toplam 60 bin kişi katılmak üzere kayıt yaptırdı.44. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, parkur rekoru kırarak kazandı.

    İstanbul Maratonu nda kazananlar belli oldu #3

    İstanbul Maratonu nda kazananlar belli oldu #4

    İstanbul Maratonu nda kazananlar belli oldu #5

    İstanbul Maratonu nda kazananlar belli oldu #6

    İstanbul Maratonu nda kazananlar belli oldu #7

    İstanbul Maratonu nda kazananlar belli oldu #8

    İstanbul Maratonu nda kazananlar belli oldu #9

    İstanbul Maratonu nda kazananlar belli oldu #10

    İstanbul Maratonu nda kazananlar belli oldu #11

    İstanbul Maratonu nda kazananlar belli oldu #12

    İstanbul Maratonu nda kazananlar belli oldu #13

    İstanbul Maratonu nda kazananlar belli oldu #14

    İstanbul Maratonu nda kazananlar belli oldu #15

    İstanbul Maratonu nda kazananlar belli oldu #16

    İstanbul Maratonu nda kazananlar belli oldu #17

    İstanbul Maratonu nda kazananlar belli oldu #18


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