İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu

İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu

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İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi 2.09.37 derecesiyle parkur rekoru kırarak, kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa, 2:25:52 ile kariyer rekoru kırarak kazandı

Asya'yı Avrupa'ya bağlayan koşu olan 44. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu.

44. İstanbul Maratonu'nu kadınlarda Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa, erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, parkur rekoru kırarak kazandı.

44. kez gerçekleşti

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu unvanını taşıyan, İstanbul'un Anadolu yakasından başlayıp Boğaz Köprüsü geçilerek şehrin Avrupa yakasında sonlanan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "Elite Label" kategoride yer alan maraton, 44. kez gerçekleştirildi.

Organizasyon, 42,195 kilometrelik maraton, 42 kilometre paten yarışı, 15 kilometre koşu ve 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde yapılacak.

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Erkeklerde Kenyalı atlet kazandı

Organizasyona toplam 60 bin kişi katılmak üzere kayıt yaptırdı.44. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, parkur rekoru kırarak kazandı.