Karatede Erkek Kata Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu İspanya'da yapılan Avrupa Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Erkek Kata Milli Takımı, altın madalyanın sahibi oldu.

AA Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Milli Takımı, büyük bir başarıya imza attı. Milli sporcularımız İspanya takımını mağlup ederek üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu. İspanya'yı yenerek altın madalya kazandık Guadalajara kentinde yapılan organizasyonda Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan milli takım, finalde ev sahibi İspanya'yı yenerek şampiyon oldu. "Erkek Kata Milli Takımımızı canıgönülden kutluyorum" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı: "Üst üste 3. kez Avrupa şampiyonuyuz! Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir ve Emre Vefa Göktaş'tan oluşan Erkek Kata Milli Takımımızı canıgönülden kutluyorum."