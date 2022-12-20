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    Katar, 2036 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmak istiyor

    2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, bir başka büyük organizasyon olan 2036 Olimpiyat Oyunları'na aday olmayı planlıyor.
    • 20.12.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 17:25
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    Katar, 2036 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmak istiyor

    Katar'ın, 12 yıl boyunca tüm kaynaklarını seferber ederek hazırlandığı 2022 FIFA Dünya Kupası, Arjantin ile Fransa arasındaki final maçıyla son buldu.

    2022 FIFA Dünya Kupası sportif etkinliğin yanı sıra ekonomik ve kültürel kazanımlar da sağlayan Katar, Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemek istiyor.

    Olimpiyatlar için aday olmayı planlıyorlar

    Katar, Dünya Kupası için inşa ettiği stadyumlar ve altyapıyı, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi büyük futbol etkinliklerine ev sahipliği yapmak için kullanmaya çalışıyor.

    Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'ın açıklamasına göre, 2022 Dünya Kupası'nı başarılı bir şekilde organize eden Katar, 2036 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmak için aday olmayı planlıyor.

    Katar, 2036 Olimpiyat Oyunları na ev sahipliği yapmak istiyor #1


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