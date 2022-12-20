Katar'da taharet musluğuyla tanıştı: Yatırım yapacağım

Dünya Kupası'nı takip etmek için Katar'a giden Hırvat David Vujanic, taharet musluğuna hayran kaldı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası yoğun ilgi gördü.

1 milyon 400 bin taraftarı misafir eden Katar'da ilginç olaylar da yaşandı.

Turnuvayı takip etmek için Katar'a giden Hırvat David Vujanic'in, taharet musluğu paylaşımı ise büyük ses getirdi.

"En iyi şey adamım"

Vujavic, "Katar'da 1 aydır tuvalet su pompalama şeyini (taharet musluğu) kullanıyorum... İngiltere'de/Avrupa'da sadece tuvalet kağıdı kullandığımız için kesinlikle dehşete düştüm. Bu şimdiye kadarki en iyi şey adamım." dedi.

"Londra'da yatırım yapacağım"

Devamında ise "Fransa'da bir kere kullanmıştım. İyiydi ama çok büyüktü. Bu ise basit, işlevsel ve yüksek basınçlı ufak bir şey. Kolayca uyarlanabilir. Londra'ya dönünce yatırım yapacağım. Popom bu durumdan çok memnun." ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın altına binlerce yorum geldi.