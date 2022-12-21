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    Kenyalı atlet Diana Kipyokei 6 yıl men cezası aldı

    2021 Boston Maratonu'nun kadınlar şampiyonu Diana Kipyokei, doping yaptığı gerekçesiyle 6 yıl men cezası aldı.
    • 21.12.2022 - 18:16
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    Kenyalı atlet Diana Kipyokei 6 yıl men cezası aldı

    Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, doping numunesinde yasaklı "triamcinolone acetonide" maddesine rastlanan Kipyokei, 27 Haziran 2022'den itibaren 6 yıl atletizm faaliyetlerine katılamayacak.

    2021 Boston Maratonu'ndan diskalifiye edildi

    Ayrıca 28 yaşındaki sporcunun 11 Ekim 2021'den itibaren aldığı dereceler silindi. Kipyokei böylece şampiyon olduğu 2021 Boston Maratonu'ndan diskalifiye edildi.

    Kenyalı atlet Diana Kipyokei 6 yıl men cezası aldı #1

    Purity Rionoripo'ya 5 yıl men cezası verildi

    Bir diğer Kenyalı kadın atlet Purity Rionoripo'ya ise yasaklı "furosemid" maddesini kullandığı gerekçesiyle 21 Kasım 2022'den itibaren 5 yıl men cezası verildi.

    Kenyalı atlet Diana Kipyokei 6 yıl men cezası aldı #2

    Ceza alan Kenyalı atlet sayısı 60'ı geçti

    Kariyerindeki en önemli başarısını 2017'de Paris Maratonu'nu kazanarak elde eden 29 yaşındaki sporcunun, 30 Mayıs 2022'den itibaren aldığı dereceler de silindi.

    Cezalı olan Kenyalı atletlerin sayısı, son aylarda peş peşe gelen doping dosyalarıyla 60'ı geçti.

    Kenyalı atlet Diana Kipyokei 6 yıl men cezası aldı #3


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