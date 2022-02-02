Kilisli sporcuların bileği bükülemiyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde çalışmalarını sürdüren bilek güreşi antrenörü İsmail Kurt, Avrupa ve dünya şampiyonalarında 64 madalya alarak Kilis'i en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Bilek güreşi antrenörü İsmail Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında, 2001 yılında Kilis'te bilek güreşine başladıklarını, şu an 25'i kadın 36 milli sporcunun olduğunu söyledi.

Kurt, Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Kilis'i ve Türk bayrağını en iyi şekilde temsil ettiklerini belirtti.

"ÇOCUKLARIMIZIN AMACI TÜRK'ÜN GÜCÜNÜ GÖSTERMEKTİR"

"Yetiştirdiğiniz çocukların milli takıma giderek İstiklal marşımızı okutması bizim için en büyük gururdur. Çocuklarımızın da çok büyük emeği var. Haftada 4 antrenman yapıyoruz. Bir olimpik spor olmadığı için herhangi bir getirisi yok. Hepimiz gönüllü olarak buradayız. Gönüllü olarak çalıştığımız için işin zevki daha farklı olmaktadır. Çocuklarımızın hepsi öğrenciler. Amaçları milli olmak, ülkelerini temsil ederek Türk'ün gücünü göstermektir."





DÜNYA ŞAMPİYONALARINDA 64 MADALYA KAZANDILAR

Kurt, Avrupa ve dünya şampiyonalarında 20 altın, 17 gümüş ve 27 bronz madalya olmak üzere toplam 64 madalya aldıklarını dile getirdi.

Kilis'e daha çok madalya getirmek için sivil toplum kuruluşlarından destek beklediklerini ifade eden Kurt, destekleri için Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Milli sporcu Merve Yenidünya ise 7 yıldan beri bilek güreşi sporuyla ilgilendiğini, Türkiye ve dünya şampiyonluklarının olduğunu kaydetti.