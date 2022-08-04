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    Konya'da düzenlenecek olan 5. İslami Dayanışma Oyunları ne zaman başlıyor?

    5. İslami Dayanışma Oyunları ne zaman başlayacak sorusu gündem oldu.Türkiye'de düzenlecek olan 5. İslami Dayanışma Oyunları hangi tarihler arasında düzenlenecek?
    • 04.08.2022 - 14:08
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    Konya'da düzenlenecek olan 5. İslami Dayanışma Oyunları ne zaman başlıyor?

    İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) tarafından 4 yılda bir düzenlenen ve İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye olan ülkelerin katılım sağlayabildiği İslami Dayanışma Oyunları bu sene Konya'nın ev sahipliğinde yapılacak.

    2017 yılında Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli sporcularımız 71 altın, 67 gümüş, 57 bronz olmak üzere toplam 195 madalya kazanma başarısı göstermişti.

    5. İslami Dayanışma Oyunları'nın başlamasına sayılı günler kala oyunların ne zaman başlayacağı konusu gündeme geldi.Peki 5. İslami Dayanışma Oyunları ne zaman başlayacak?

    Konya da düzenlenecek olan 5. İslami Dayanışma Oyunları ne zaman başlıyor? #1

    5. İslami Dayanışma Oyunları ne zaman başlıyor?

    Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 5. İslami Dayanışma Oyunları 9 Ağustos tarihinde başlayacak.İslami Dayanışma Oyunları 18 Ağustos tarihinde son bulacak.Oyunlara Türkiye dahil 56 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılması bekleniyor.


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