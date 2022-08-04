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Konya'da düzenlenecek olan 5. İslami Dayanışma Oyunları ne zaman başlıyor?

Konya'da düzenlenecek olan 5. İslami Dayanışma Oyunları ne zaman başlıyor?

5. İslami Dayanışma Oyunları ne zaman başlayacak sorusu gündem oldu.Türkiye'de düzenlecek olan 5. İslami Dayanışma Oyunları hangi tarihler arasında düzenlenecek?