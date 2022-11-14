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    Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, dünya şampiyonu oldu

    Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Tayfun Taşdemir altın madalya kazandı.
    • 14.11.2022 - 05:51
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    Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, dünya şampiyonu oldu

    Güney Kore'nin Donghae şehrinde düzenlenen şampiyonanın finalinde milli sporcu Tayfun Taşdemir, İspanyol rakibi Ruben Legazpi'yle karşılaştı. Rakibini 50-14 yenen Tayfun Taşdemir, dünya şampiyonu oldu.

    Semih Saygıner'in ardından ilk şampiyonluk

    Tayfun'un bu başarısıyla Türkiye'ye 19 yıl sonra bu organizasyondaki ilk altın madalyayı getirdi. Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda son olarak 2003 yılında Semih Saygıner şampiyonluk elde etmişti.

    Bakan Kasapoğlu'ndan Tayfun Taşdemir için tebrik mesajı

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Güney Kore'de düzenlenen Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Tayfun Taşdemir'i tebrik etti.

    Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "Güney Kore'de düzenlenen Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Tayfun Taşdemir'i kutluyorum. Dünyanın en iyi bilardo sporcularının mücadele ettiği 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olarak şampiyon olan Tayfun Taşdemir'in başarılarının devamını diliyorum. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

    Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, dünya şampiyonu oldu #1


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