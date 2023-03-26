Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, ameliyat edildi Avrupa ve dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak, dizinden operasyon geçirdi.

AA

Milli sporcumuz İbrahim Çolak, şanssız bir sakatlık geçirmişti. Avrupa ve dünya şampiyonu 28 yaşındaki milli cimnastikçi, dizinden ameliyat edildi.

"İbrahim Çolak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, İbrahim'in İstanbul'da Acıbadem Fulya Hastanesi'nde ön çapraz bağından operasyon geçirdiği belirtilerek, şöyle denildi:

"İbrahim Çolak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sporcumuzun en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını ve kazandığı madalyalara kaldığı yerden devam etmesini umut ediyoruz."

"Dualarınızı eksik etmeyin"

İbrahim Çolak da sosyal medyasından yaptığı paylaşımda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na da vurgu yaparak, şöyle dedi: