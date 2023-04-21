Milli güreşçiler Evin Demirhan Yavuz ile Nesrin Baş bronz madalya kazandı Milli sporcular Evin Demirhan Yavuz ile Nesrin Baş Hırvatistan'da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

AA Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Evin Demirhan Yavuz ile Nesrin Baş​​​​​​​ bronz madalya elde etti. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı. İki bronz madalya aldık Kadınlar 50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan Yavuz, Polonyalı Anna Lukasiak'ı 6-2 yenerek, 68 kiloda yarışan Nesrin Baş ise Çekyalı rakibi Adela Hanzlickova'nın sakatlığı sebebiyle müsabakaya çıkamaması sonrası bronz madalyanın sahibi oldu.