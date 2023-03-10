Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'na kazanarak başladık 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir ilk maçlarını farklı olarak kazandı.

Milli Takımlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası, Almanya'nın Viersen kentinde devam ediyor.

Organizasyonda Türkiye'yi Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir temsil ediyor.

16 ülkenin yarıştığı Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası A Grubu'nda; Japonya, Yunanistan ve ABD ile eşleşen Türkiye adına Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir ıstakalarını galibiyet için kullandı.

İki isim de galibiyet aldı

Almanya'nın Viersen kentinde dün akşam başlayan ve yoğun ilginin gösterildiği şampiyonada Semih Saygıner 16 sayılık seri inşa ettiği maçı Amerkalı Hugo Patino karşısında 40-17, Tayfun Taşdemir ise Amerikalı rakibi C.M Villagas karşısında 40-24 kazandı.

Daha önce dünya şampiyonlukları bulunan iki isim şampiyonaya farklı galibiyetlerle başlarken ustalıklarını gösterip favori olduklarını bir kez daha gözler önüne serdiler.