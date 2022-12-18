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    Minnesota Vikings'den NFL tarihine geçen geri dönüş

    NFL'de mücadele eden Minnesota Vikings, Indianapolis Colts karşısında lig tarihine geçen bir geri dönüş gerçekleştirdi.
    • 18.12.2022 - 13:48
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    Minnesota Vikings'den NFL tarihine geçen geri dönüş

    Minnesota Vikings, 33 sayı farkla geriye düştüğü maçı kazanarak Amerikan Futbolu Ligi (NFL) tarihine geçti.

    ABD'nin Minneapolis kentindeki U.S. Bank Stadı'nda oynanan maçta Indianapolis Colts ile karşılaşan Minnesota Vikings, maçın ilk yarısını 33-0 geride tamamladı.

    En büyük geri dönüşe imza attılar

    İkinci yarıda bambaşka bir görüntü sergileyen Minnesota Vikings, mücadeleyi 39-36 kazanarak NFL tarihinin en büyük geri dönüşüne imza attı.

    Minnesota Vikings den NFL tarihine geçen geri dönüş #1

    2019 yılının ardından ilk kez play-off'a kaldılar

    Bu sonuçla Minnesota Vikings, 2019 yılının ardından ilk kez play-off'lara kalmayı da garantiledi.

    Minnesota Vikings den NFL tarihine geçen geri dönüş #2


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