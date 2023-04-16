Muammer Şahin, Ermenistan'da gümüş madalya aldı
AA

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da devam ediyor.

40 ülkeden 172 kadın, 146 erkek toplam 318 sporcunun katıldığı organizasyonun ikinci gününde Türkiye adına Muammer Şahin, yarıştı.

Gümüş madalya aldı

Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, silkmede 130, toplamda da 242 kiloluk derece elde etti.

Muammer Şahin, Ermenistan'da gümüş madalya kazandı

Cansu Bektaş, 3 altın almıştı

Turnuvanın ilk gününde kadınlar 45 kiloda podyuma çıkan Cansu Bektaş, koparmada 72, silkmede 90 ve toplamda da 162 kilo ile 3 Avrupa gençler rekoru kırarak 3 altın birden kazanma başarısı göstermişti.

Muammer Şahin, Ermenistan'da gümüş madalya kazandı