Muammer Şahin, Ermenistan'da gümüş madalya aldı Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcu Muammer Şahin, gümüş madalya kazandı.

AA

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da devam ediyor.

40 ülkeden 172 kadın, 146 erkek toplam 318 sporcunun katıldığı organizasyonun ikinci gününde Türkiye adına Muammer Şahin, yarıştı.

Gümüş madalya aldı

Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, silkmede 130, toplamda da 242 kiloluk derece elde etti.

Cansu Bektaş, 3 altın almıştı

Turnuvanın ilk gününde kadınlar 45 kiloda podyuma çıkan Cansu Bektaş, koparmada 72, silkmede 90 ve toplamda da 162 kilo ile 3 Avrupa gençler rekoru kırarak 3 altın madalya birden kazanma başarısı göstermişti.