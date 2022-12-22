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    Nusret’in, U.S. Open Cup finaline girişi yasaklandı

    Arjantin’de başta Messi olmak üzere birçok futbolcu ve kupayla fotoğraf çektirerek tartışmalara yol açan Nusret Gökçe’nin, U.S. Open Cup finaline girmesine yasak geldi.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 12:11
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 12:23
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    Nusret’in, U.S. Open Cup finaline girişi yasaklandı

    Katar’ın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası’nın finalinde Arjantin, Fransa’yı penaltılar sonucu 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

    Şampiyonluktan sonra kutlamalara, et restoranları sahibi Nusret Gökçe damga vurdu.

    Tepki topladı

    Nusret, kupa seremonisinin ardından sahaya girerek Messi, Di Maria gibi birçok Arjantinli futbolcunun yanı sıra Dünya Kupası’nı da eline alarak fotoğraf çektirdi.

    Bu görüntüler dünya basınında da geniş yer buldu ve FIFA, söz konusu fotoğraflardan dolayı büyük tepki topladı.

    Nusret Gökçe, Dünya Kupası'na şaplak attı VİDEO

    Amerika'dan yasak geldi

    Tüm bu yaşananların ardından Nusret Gökçe’ye ilk yasak Amerika’dan geldi. Gökçe’nin, ABD’nin en eski futbol turnuvası olan U.S. Open Cup’ın finaline girişi yasaklandı.

    Karar, U.S. Open Cup resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

    Nusret’in, U.S. Open Cup finaline girişi yasaklandı #1

    Nusret’in, U.S. Open Cup finaline girişi yasaklandı #2

    Nusret’in, U.S. Open Cup finaline girişi yasaklandı #3

    Nusret’in, U.S. Open Cup finaline girişi yasaklandı #4


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