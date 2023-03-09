Olimpiyat şampiyonu Yunan atlet Tentoglou, AFAD'a 20 bin euro bağışladı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda uzun atlamada altın madalya elde eden Yunan atlet Miltiadis Tentoglou, Maraş merkezli depremlerden etkilenenler için 20 bin euro bağışta bulundu.

Yunan atlet Miltiadis Tentoglou, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için AFAD'a 20 bin euro (400 bin TL) bağışta bulundu.

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, son olarak İstanbul'da düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda da altın madalya alan Tentoglou, olimpiyatta birinci olurken giydiği çivili ayakkabısını açık artırmaya çıkardı.

20 bin euroya satıldı, AFAD'a bağışlandı

AA'nın haberine göre Tentoglou'nun çivili ayakkabısı 20 bin euroya alıcı buldu. Yunanistan Atletizm Federasyonu Başkanı Sofia Sakorafa, bu parayı depremzedeler için AFAD'a yatırdı.

İlgili belgeyi Sakorafa, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'a takdim etti.

Başkanların görüşmesinde Çintimar, desteklerinden dolayı Sakorafa'ya teşekkür etti. Sakorafa ise Yunanistan'da gerçekleşen tren kazasıyla ilgili taziye mesajlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.