Haberler

Diğer spor haberleri Haberleri

Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman başlayacak, Türkiye'den kaç futbolcu gidecek?

Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman başlayacak, Türkiye'den kaç futbolcu gidecek?

15 dalda 3 bin sporcunun mücadele edeceği ve Türkiye'yi 7 sporcunun temsil edeceği Pekin Kış Olimpiyatları'nın tarihi araştırılıyor. Peki, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman başlayacak?