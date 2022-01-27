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    Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman başlayacak, Türkiye'den kaç futbolcu gidecek?

    15 dalda 3 bin sporcunun mücadele edeceği ve Türkiye'yi 7 sporcunun temsil edeceği Pekin Kış Olimpiyatları'nın tarihi araştırılıyor. Peki, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman başlayacak?
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2022 - 15:13
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    Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman başlayacak, Türkiye'den kaç futbolcu gidecek?

    Çin'in ev sahipliği yaptığı 2022 Kış Olimpiyatları için geri sayım başlarken, Türkiye'den kaç sporcunun gideceği gündeme geldi.

    Türkiye’nin de 2 branşta 7 Milli sporcuyla katılacağı Pekin Kış Olimpiyatları'nı takip etmek isteyenler, detayları araştırmaya başladı.

    Bunun akabinde sporseverler, "Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman başlayacak?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman başlayacak? İşte Pekin Kış Olimpiyatları'na dair detaylar...

    2022 PEKİN KIŞ OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    2022 Pekin Kış Olimpiyatları 4-20 Şubat tarihleri arasında, Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilecek.

    2022 PEKİN KIŞ OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Pekin Kış Olimpiyat oyunları canlı yayın kanalları ve diğer tüm bilgiler şöyle; Kış olimpiyatları müsabakaları TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve Eurosport ekranlarından yayınlanacak.

    Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman başlayacak, Türkiye den kaç futbolcu gidecek? #1

    TÜRK SPORCULARIN BRANŞLARI

    Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları için son 10 güne girildi.

    4-20 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek 2022 Kış Olimpiyatları'nda 15 dalda yaklaşık 3 bin sporcu mücadele edecek.

    Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek. Kayakta 6, buz pateninde ise 1 Türk sporcu, Çin'de yarışacak.


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