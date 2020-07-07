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    Rugby oyuncusunun kafatası ortadan kırıldı

    Avustralya Rugby Ligi takımlarından Canberra Raiders'ın forveti Sia Soliola'nın, kafatasında kırık tespit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2020 - 16:30
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    Rugby oyuncusunun kafatası ortadan kırıldı #1

    Canberra Raiders'ın St. George'la yaptığı maçta Sia Soliola, Rakip oyuncu Blake Lawrie ile kafa kafaya çarpışarak sakatlanması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

    Rugby oyuncusunun kafatasında kırık olduğu tespit edilirken, X-ray görüntüsü ise şaşkınlık yarattı.

    ''İYİ Kİ DİŞLERİM YERİNDE''

    Sosyal medya hesabından bu görüntüyü paylaşan Soliola, ''İyi ki dişlerim yerinde'' notunu düştü.

    Sia Soliola'nın, 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

    Rugby oyuncusunun kafatası ortadan kırıldı #2

    Rugby oyuncusunun kafatası ortadan kırıldı #3

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