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- Rugby oyuncusunun kafatası ortadan kırıldı
Rugby oyuncusunun kafatası ortadan kırıldı
Avustralya Rugby Ligi takımlarından Canberra Raiders'ın forveti Sia Soliola'nın, kafatasında kırık tespit edildi.
- Haber Merkezi
- 07.07.2020 - 16:30
Canberra Raiders'ın St. George'la yaptığı maçta Sia Soliola, Rakip oyuncu Blake Lawrie ile kafa kafaya çarpışarak sakatlanması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.
Rugby oyuncusunun kafatasında kırık olduğu tespit edilirken, X-ray görüntüsü ise şaşkınlık yarattı.
''İYİ Kİ DİŞLERİM YERİNDE''
Sosyal medya hesabından bu görüntüyü paylaşan Soliola, ''İyi ki dişlerim yerinde'' notunu düştü.
Sia Soliola'nın, 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.