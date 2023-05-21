Şahika Ercümen Asya Kıtası rekorunu kırdı Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Ida Depth Challenge'da 85 metreye dalarak Asya Kıtası rekoru kırdı.

DHA

Filipinler’in Cebu kentinde 5-19 Mayıs tarihlerinde arasında düzenlenen Ida Depth Challenge, pek çok rekora ev sahipliği yaptı.

Serbest Dalış Dünya Kupası'nın ayaklarından birisi olan Ida Depth Challenge'da Türkiye’den Şahika Ercümen çift palet kategorisinde sırasıyla 71, 77, 80 ve 85 metreye dalarak hem Türkiye rekorunu geliştirdi hem de Asya Kıtası rekorunu kırdı.

"Hedefim Dünya Şampiyonası"

Asıl hedefinin bu yaz düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmak olduğunu dile getiren Şahika Ercümen, şunları söyledi: