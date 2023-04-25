Şampiyon Rıza Kayaalp'e başkentte coşkulu karşılama Avrupa şampiyonu Grekoromen Güreş Milli Takımımız yurda döndü. Şampiyon Rıza Kayaalp'e de Başkent'te coşkulu bir karşılama düzenlendi.

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda birinci olan Grekoromen Milli Takımı, yurda döndü.

Kariyerindeki 12. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu egale eden Rıza Kayaalp'in de yer aldığı bazı milli güreşçiler, İstanbul'dan hava yoluyla Ankara'ya geçti.

"Seneye rekorun tek sahibi olurum inşallah"

Sabaha karşı başkente gelen milli güreşçileri, Esenboğa Havalimanı'nda ASKİ Spor Kulübü sporcuları, antrenörleri ve yöneticileri ile yakınları, çiçeklerle karşıladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın marşları eşliğinde dış hatlardan çıkan milli güreşçilerden Rıza Kayaalp, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Geçen yıl, 12. Avrupa şampiyonluğunu kazanıp Aleksandr Karelin'in rekorunu egale edeceğim diye söz vermiştim. Karelin'in rekorunu egale ederek ülkeme büyük bir başarı kazandırdım. Bunun mutluluğu içerisindeyim. İnşallah seneye rekorun tek sahibi olurum." diye konuştu.

"Bacağımdan ses duydum, rekor gitti dedim"

Üst üste şampiyonluklar elde etmenin kolay olmadığını vurgulayan Rıza, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok emek, çalışma istiyor. Devletimiz bizi köyden aldı, güreş eğitim merkezinde devletin ekmeğini yedik. Bizden tek istediği altın madalya almaktı, bayrağımızı göndere çektirmekti. Bu vefanın karşılığını vermeye çalışıyorum. Güreşi bırakana kadar hedefim zirvede olmak. O hedef doğrultusunda şimdiye kadar geldik. Son büyük 3 şampiyona kaldı; dünya, Avrupa ve 2024 Paris Olimpiyatları. Ondan sonra bu işi bırakmak istiyorum. İnşallah, bu üç şampiyonada zirveye çıkarak bu işi sonlandırmış olurum."

"Parter pozisyonunda bacağımdan ses duydum. Rekor gitti dedim. Ayağa kalktım, ağrı çoktu ama basabiliyordum, hocalarıma ve izleyenlere hiç çaktırmadım. Dört dakikada anlatamayacağım bir duygu yaşadım. Benim için inanılmaz zordu. Neredeyse bütün gücümü tek ayağıma verip, 4 dakikayı bitirdim. Allah sabır, dayanma gücü verdi, bir mucize diyorum. Sakatlanmasaydım rahat kazanabileceğim bir maçtı."

"Yeter ki şampiyon olsun"

Milli sporcunun eşi Zeynep Yılmaz Kayaalp, Rıza ile gurur duyduğunu belirtti.