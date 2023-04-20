Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa 3'üncüsü oldu Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Serbest Güreş Milli Takımı kazandığı 6 madalya ile takım halinde üçüncülüğü elde etti.

AA Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Zagreb’de 17 Nisan’da başlayan şampiyonada serbest stilde mücadeleler tamamlandı. 6 madalya kazandık Organizasyonda Azerbaycan 150 puanla birinci, Gürcistan 137 puanla ikinci sırada yer alırken Türkiye, topladığı 115 puanla takım halinde üçüncülük elde etti. Milli takım toplam altı madalya kazanırken Taha Akgül, 125 kiloda kariyerinin 10. altın madalyasını elde etti. Feyzullah Aktürk üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu yaşarken, Süleyman Atlı gümüş, Emrah Ormanoğlu, Soner Demirtaş ve İbrahim Çiftçi bronz madalya aldı.