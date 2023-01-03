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    Shakira'nın yeni yıl mesajında Pique detayı

    Shakira'nın yeni yıl mesajında Pique detayı

    Eski futbolcu Gerard Pique ile 12 yıl birliktelik yaşayan ardından Pique'nin ihaneti sonrası ayrılan ünlü şarkıcı Shakira, yeni yıl mesajında eski eşine de gönderme yapmayı ihmal etmedi.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 01:12
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 08:56
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    Eski futbolcu Gerard Pique ile 12 yıllık ilişkileri biten ünlü şarkıcı Shakira, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı paylaştı.

    Şarkıcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "Birisi ihanet etmiş olsa bile güvenmeye devam etmeliyiz"

    "Bu yeni yılda yaralarımız hala açık olsa da, zamanın cerrah elleri var. Birisi bize ihanet etmiş olsa bile güvenmeye devam etmeliyiz. Küçümseme karşısında, kendine değer vermeye devam et.

    Shakira nın yeni yıl mesajında Pique detayı #1

    "İyi insanlar, edepsizlerden çok daha fazla"

    Çünkü iyi insanlar, edepsizlerden çok daha fazla. Gidenler daha az, yanımızda kalanlar çoktur. Gözyaşlarımız israf değildir, geleceğin doğacağı toprağı sular ve bizi daha fazla insan yapar. Böylece kalp kırıklığının ortasında sevmeye devam edebilirsin."

    Shakira nın yeni yıl mesajında Pique detayı #2

    Pique'ye gönderme yaptı

    Shakira'nın bu paylaşımı eski eşi, çocuklarının babası Pique'ye gönderme olarak algılandı.

    Shakira, 2010 yılından beri birlikte olduğu Pique'nin kendisine ihanet etmesi sonucu ayrılma kararı almıştı. İkiliyi, iki çocukları bile bir araya getirememişti.

    İspanya basınında yer alan haberlere göre Shakira, kendisini aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakalamıştı.

    Shakira nın yeni yıl mesajında Pique detayı #3


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