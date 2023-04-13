Tuğrulhan Erdemir, dünya şampiyonu olmak istiyor Milli boksör Tuğrulhan Erdemir, dünya şampiyonu olmak istiyor: "Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'mızı okutup, ülkeme dönmek istiyorum"

Milli boksör Tuğrulhan Erdemir, 30 Nisan-14 Mayıs tarihleri arasında Özbekistan'da yapılacak Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 24 yaşındaki milli boksör, şampiyonaya günde çift idmanla hazırlanıyor.

İlk dünya şampiyonluğuna ulaşmak istiyor

Kariyerinde Avrupa ve Akdeniz Oyunları şampiyonluğu ile yıldızlar ve gençler kategorisinde dünya şampiyonluğu da bulunan milli boksör, büyükler kategorisinde ilk dünya şampiyonluğuna ulaşmak istiyor.

Tuğrulhan Erdemir, AA muhabirine, boksa 15 yıl önce başladığını anlattı. Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğunu belirten Tuğrulhan, Kastamonu'daki kampın verimli geçtiğini söyledi.

"Mayıs ayındaki Dünya Şampiyonası'na iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'mızı okutup, ülkeme dönmek istiyorum."

Olimpiyat madalyası çocukluk hayali

Asıl hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunun altını çizen Tuğrulhan, şunları kaydetti: