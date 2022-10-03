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- Türkiye - Haiti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye - Haiti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
- 03.10.2022 - 10:35
İstanbul'da devam eden 2022 Ampute Dünya Kupası hız kesmeden devam ediyor.A Milli Ampute takımımız grubunda oynadığı ilk iki maçını kazanara adını son 16'ya yazdırdı.
Oynadığı ilk maçta Fransa'yı 3-0 yenen millilerimiz ikinci maçta Liberya'yı 5-0 yenerek son 16'ya kalmaya hak kazandı.
Ampute Futbol Milli Takımımız, A grubundaki son maçında Haiti ile karşı kaşıya gelecek.TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanacak maç öncesi iki takımda 6 puanda bulunuyor.
Peki Türkiye - Haiti maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?İşte Türkiye - Haiti maçının detayları..
Türkiye - Haiti maçı ne zaman oynanacak?
Türkiye ile Haiti arasında oynanacak mücadele 3 Ekim (bugün) saat 20.00'de başlayacak.Türkiye - Haiti maçı TRT Spor 2 ve TRT Spor Yıldız kanallarından naklen yayınlanacak.