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    Türkiye - Portekiz hentbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    A Milli Erkek Hentbol Takım'mız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup ilk maçında, Portekiz ile mücadele edecek.İşte maçın detayları..
    • 13.10.2022 - 13:37
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    Türkiye - Portekiz hentbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    A Milli Erkek Hentbol Takımımız EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri 1. Grup ilk maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

    Hentbolseverler, Türkiye-Portekiz maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

    Matosinhos Senhora da Hora'da bulunan Centro de Desportos e Congresso de Matosinhos'ta oynanacak maçı İzlanda Hentbol Federasyonundan Svavar Petursson ve Sigurdur Thrastarson ikilisi yönetecek.

    Peki Türkiye-Portekiz hentbol maçı ne zaman oynanacak ve maç hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

    Türkiye - Portekiz hentbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Maç ne zaman oynanacak?

    Türkiye - Portekiz Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup ilk maçı 13 Ekim (bugün) saat 21.30'da oynanacak.Bu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayınlanacak.


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