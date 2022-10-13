Türkiye - Portekiz hentbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye - Portekiz hentbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Hentbol Takım'mız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup ilk maçında, Portekiz ile mücadele edecek.İşte maçın detayları..

A Milli Erkek Hentbol Takımımız EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri 1. Grup ilk maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Hentbolseverler, Türkiye-Portekiz maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

Matosinhos Senhora da Hora'da bulunan Centro de Desportos e Congresso de Matosinhos'ta oynanacak maçı İzlanda Hentbol Federasyonundan Svavar Petursson ve Sigurdur Thrastarson ikilisi yönetecek.

Peki Türkiye-Portekiz hentbol maçı ne zaman oynanacak ve maç hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Maç ne zaman oynanacak?

Türkiye - Portekiz Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup ilk maçı 13 Ekim (bugün) saat 21.30'da oynanacak.Bu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayınlanacak.