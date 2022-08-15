Yasemin Can, Avrupa Şampiyonu oldu

Milli atletimiz Yasemin Can, 25'inci Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 10 bin metrede 30:32.57’lük derecesiyle kariyerinde ikinci kez altın madalyanın sahibi oldu.

25'inci Avrupa Atletizm Şampiyonası, Almanya'nın Münih kentinde 15 Ağustos Pazar günü başladı.

Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Münih Olimpiyatları’nın 50'nci yılına denk gelen ve 48 ülkeden bin 540 atletin mücadele edeceği şampiyonada, Türkiye'yi 39 sporcu temsil edecek.

Diğer yandan Avrupa Atletizm Şampiyonası’ndan, müjdeli bir haber geldi.

Yasemin Can, ikinci kez şampiyon

Şampiyonada Milli atletimiz Yasemin Can, 10 bin metrede ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Kariyerinde kros ve pistte tam altı Avrupa altını bulunan Yasemin Can, 10 bin metrede 2016 Amsterdam’dan sonra bir kez daha şampiyonluk kazanma başarısı gösterdi.

Yasemin, finişte elde ettiği 30:32.57’lik derecesiyle kariyerinin en iyi ikinci koşusunu yaparken en yakın rakibine, yaklaşık 10 saniye fark yaparak altın madalyaya ulaştı.

İki kez şampiyon olan ilk kadın atlet

Yasemin Can, şampiyona tarihinde 10,000 metrede iki kez şampiyonluk kazanan ilk kadın atlet oldu.

Geçtiğimiz hafta Konya’da İslami Dayanışma Oyunları’nda hem 5000, hem de 10,000 metreyi kazanarak oyunlarda bu dubleyi gerçekleştiren ilk sporcu olan Can, Münih’te elde ettiği zaferle de bir başka büyük başarıya imza atmış oldu.

Yasemin Can, Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 18 Ağustos akşamı 5000 metre finalinde de madalya arayacak.