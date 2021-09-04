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Yasmani Copello, Elmas Lig'de üçüncü oldu

Yasmani Copello, Elmas Lig'de üçüncü oldu

Atletizmde Elmas Lig serisinin bu sezon 12. ayağında mücadele eden milli sporcu Yasmani Copello, erkekler 400 metre engellide üçüncü oldu.