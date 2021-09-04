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    Yasmani Copello, Elmas Lig'de üçüncü oldu

    Atletizmde Elmas Lig serisinin bu sezon 12. ayağında mücadele eden milli sporcu Yasmani Copello, erkekler 400 metre engellide üçüncü oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2021 - 10:05
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    Yasmani Copello, Elmas Lig'de üçüncü oldu

    Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen organizasyonda, kariyerinde Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve olimpiyat üçüncülüğü bulunan Yasmani Copello piste çıktı.

    ÜÇÜNCÜ OLDU

    34 yaşındaki atlet, erkekler 400 metre engelli yarışında 48.45'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

    Brezilyalı Alison dos Santos 48.23 ile birinci, Virgin Adaları'ndan Kyron McMaster 48.31 ile ikinci oldu.

    Yasmani Copello, Elmas Lig de üçüncü oldu #1

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