Euro
9.8943
0.44%
Dolar
8.3046
0.37%
Altın
488.06
1.35%
Borsa
1.469
-0.71%
Bitcoin
413.479
0.20%
EXEN Coin
25.01
7.20%
20ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 20 C

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

    FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin beşinci haftası beş grupta oynanan maçlarla başladı.
    • AA
    • 05.09.2021 - 02:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

    A Milli Futbol Takımı, G Grubu'ndaki beşinci maçında deplasmanda karşılaştığı Cebelitarık'ı Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'ın golleriyle 3-0 yendi.

    NORVEÇ VE HOLLANDA DA KAZANDI

    Ay-yıldızlı ekibin grubunda yapılan diğer karşılaşmalarda Norveç Letonya'yı 2-0, Hollanda da Karadağ'ı 4-0'lık skorlarla mağlup etti.

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #1

    SON ŞAMPİYON FRANSA, UKRAYNA'YI YENEMEDİ

    D Grubu'nda oynanan maçta son dünya kupası şampiyonu Fransa, deplasmanda Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı.

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #2

    Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    A Grubu

    İrlanda-Azerbaycan: 1-1

    Sırbistan-Lüksemburg: 4-1

    D Grubu

    Finlandiya-Kazakistan: 1-0

    Ukrayna-Fransa: 1-1

    F Grubu

    Faroe Adaları-Danimarka: 0-1

    İsrail-Avusturya: 5-2

    İskoçya-Moldova: 1-0

    G Grubu

    Letonya-Norveç: 0-2

    Cebelitarık-Türkiye: 0-3

    Hollanda-Karadağ: 4-0

    H Grubu

    Kıbrıs Rum Kesimi-Rusya: 0-2

    Slovenya-Malta: 1-0

    Slovakya-Hırvatistan: 0-1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir