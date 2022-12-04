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    Aliou Cisse'nin aile trajedisi

    Aliou Cisse'nin aile trajedisi

    Dünya Kupası'nda A Grubu'nu 2. tamamlayarak son 16'da İngiltere'nin rakibi olan Senegal'in hocası Aliou Cisse'nin ailesinin yaşanan korkunç bir feribot kazası sonrası hayatlarını kaybettiği öğrenildi.
    • 04.12.2022 - 11:00
    • Güncelleme : 04.12.2022 - 11:04
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    Senegal teknik direktörü Aliou Cisse, futbolculuk döneminde İngiltere'nin Birmingham City takımında oynarken ülkesinden gelen korkunç bir haberle sarsıldı.

    Birmingham City, West Ham United deplasmanında 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Cisse ise o maçta 90 dakika forma giydi.

    Ailesinden 12 kişinin feribotta olduğunu öğrendi

    Söz konusu maçtan birkaç gün önce Birmingham'daki evinde televizyon izleyen Cisse, Gambiya açıklarında batan MV Le Joola adlı feribota ilişkin haberleri takip ediyordu. Ertesi gün telefonu çaldığında ailesinden 12 kişinin batan feribotta olduğunu öğrenecekti.

    Aliou Cisse nin aile trajedisi #1

    "En zoru beklemekti"

    Yaşanan kaza sonrası yaşadıklarını anlatan Cisse, “En zoru beklemekti. Telefonun diğer ucunda doğru bilgiye sahip birini bulmaya çalışmak... Bir noktada bazıları haberin yalan olduğunu söylüyordu. Feribotun vardığını söylüyorlardı. O noktada 30 dakika sonra 'Yok, yok feribot gelmemiş' telefonunu alana kadar nefesinizi tutuyorsunuz.” ifadelerini kullanmıştı.

    Aliou Cisse nin aile trajedisi #2

    "Kazada tam 1863 kişi hayatını kaybetti"

    MV Le Joola, devletin işlettiği bir feribottu. Senegal'in güneyindeki Ziguinchor'dan başkent Dakar'a hareket eden 580 kişi kapasiteli feribota kapasitenin çok üzerinde yolcu alınmıştı. Sert dalgalar dakikalar içinde feribotu alabora etti ve ters dönen feribot batmaya başladı.

    Titanic faciasından daha fazla sayıda insan kazada yaşamını yitirdi. Tarihin en büyük deniz kazaları arasında gösterilen kazada tam 1863 kişi hayatını kaybetti. Kazadan sadece 64 kişi sağ kurtulabildi. Kurtulanlar arasında Cisse'nin aile üyeleri yoktu.

    Aliou Cisse nin aile trajedisi #3

    "Zayıf olamazdım"

    O zamanlar 26 yaşında olan Cisse oynamak için güç bulabilmişti. Daha sonra “Kendime sakladım. Çok karmaşık ve zor bir gündü ancak ailemin onlar için güçlü olmama ihtiyacı vardı. Benim varlığıma ihtiyaçları vardı. Zayıf olamazdım.” diyordu.

    Aliou Cisse nin aile trajedisi #4

    Senegal ile bir ilke imza attı

    Teknik direktörlük kariyerinde ilk kez 2012'de geçici olarak Senegal'in başına geçen 46 yaşındaki Aliou Cisse, 2012-2013 arasında Senegal U23 takımının yardımcı antrenörlüğünü, 2013-2015 arasında da Senegal U23 takımının teknik direktörlüğünü yaptı.

    Genç çalıştırıcı, 2015'ten beri Teranga Aslanları'nın yani Senegal A takımının başında. 2002'nin intikamını alırcasına 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda finalde Mısır'ı penaltılarla yenerek Senegal'e kupada tarihinin ilk zaferini yaşattı.

    Aliou Cisse nin aile trajedisi #5


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