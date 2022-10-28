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    Almanya'da Manuel Neuer belirsizliği sürüyor

    Almanya Milli Takımı'nın deneyimli kalecisi Manuel Neuer'in, Dünya Kupası'nda oynayıp oynamayacağı konusu belirsizliğini sürdürüyor.
    • 28.10.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 14:07
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    Almanya'da Manuel Neuer belirsizliği sürüyor

    Hansi Flick'in Almanya'sı için kaleci mevkisinde belirsizlik sürüyor.

    Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Manuel Neuer'in, Katar'daki Dünya Kupası'nda yer alıp alamayacağı hakkında Bayern Münih teknik direktör Nagelsmann'dan açıklama geldi.

    "Durumu hala belirsiz"

    Teknik direktör açıklamasında; "Durumu hala belirsiz, yeni bir bilgi yok. Tahmin yapmak istemiyorum. Günün sonunda Manuel dönmeye hazır hissettiğinde dönecektir." dedi.

    Almanya da Manuel Neuer belirsizliği sürüyor #1

    Son 5 maçı kaçırdı

    Alman basınında yer alan habere göre, Bayern Münih adına son 5 maçı kaçıran Neuer'in, hafta sonu oynanacak Mainz maçını da kaçırması bekleniyor.

    Almanya da Manuel Neuer belirsizliği sürüyor #2


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