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Almanya'da Manuel Neuer belirsizliği sürüyor
Almanya Milli Takımı'nın deneyimli kalecisi Manuel Neuer'in, Dünya Kupası'nda oynayıp oynamayacağı konusu belirsizliğini sürdürüyor.
- 28.10.2022 - 13:56
- Güncelleme : 28.10.2022 - 14:07
Hansi Flick'in Almanya'sı için kaleci mevkisinde belirsizlik sürüyor.
Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Manuel Neuer'in, Katar'daki Dünya Kupası'nda yer alıp alamayacağı hakkında Bayern Münih teknik direktör Nagelsmann'dan açıklama geldi.
"Durumu hala belirsiz"
Teknik direktör açıklamasında; "Durumu hala belirsiz, yeni bir bilgi yok. Tahmin yapmak istemiyorum. Günün sonunda Manuel dönmeye hazır hissettiğinde dönecektir." dedi.
Son 5 maçı kaçırdı
Alman basınında yer alan habere göre, Bayern Münih adına son 5 maçı kaçıran Neuer'in, hafta sonu oynanacak Mainz maçını da kaçırması bekleniyor.