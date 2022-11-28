Andre Ayew: Fenerbahçe'de çok güzel günler geçirdim

Dünya Kupası H Grubu'nda Güney Kore'yi 3-2 mağlup eden Gana'da takım kaptanı Andre Ayew eski takımı Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ayew, Fenerbahçe'yi çok özlediğini söyledi.

2022 Dünya Kupası'nda H Grubu'nda mücadele eden Gana, turnuvadaki ilk galibiyetini Güney Kore karşısında elde etti. Rakibini 3-2 mağlup eden Gana, ikinci maç sonunda 3 puana ulaştı ve gruptan çıkma umutlarını sürdürdü.

Maçın ardından Gana Milli Takımı'nın kaptanı ve Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Andre Ayew, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Bizim için Uruguay maçı çok önemli olacak"

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Ayew, "Zor bir maçtı. Hızlı başladık maça. Hedefimize de ulaşmış olduk. Bizim için Uruguay maçı çok önemli olacak. Hazırlanmamız gereken bir maç. Umarım turu alır ve bir sonraki aşamaya geçeriz.

Kaptan olduğum için genç oyunculara örnek olmam gerekiyor. Çok başarılı ve genç bir jenerasyon geliyor. Onlara destek olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'de çok güzel günler geçirdim"

Fenerbahçe dönemiyle ilgili ise tecrübeli oyuncu, "Türkiye'de ve Fenerbahçe'de çok güzel günler geçirdim. Onları çok özlüyorum. Ligde kendilerine başarılar diliyorum." yorumunda bulundu.