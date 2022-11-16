Andrea Pirlo: Katar'da keyifli vakit geçirebilirsiniz

Fatih Karagümrük'ün İtalyan teknik direktörü Andrea Pirlo 2022 Dünya Kupası'nı takip etmek için Katar'a gitti.

2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde Katar'da bulunan İtalyan eski ünlü futbolcu ve Fatih Karagümük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, turnuvaya ev sahipliği yapacak ülkeyi keşfetmekten büyük keyif aldığını söyledi.

Turnuvanın benzersiz bir deneyim sunacağını söyledi

Pirlo, yaptığı açıklamada, Dünya Kupası'nın Orta Doğu'da ilk kez düzenlenecek olmasının önemli bir gelişme olduğunu belirterek, turnuvanın benzersiz bir deneyim sunacağını ifade etti.

"Katar'da keyifli vakit geçirebilirsiniz"

Ülkesinin turnuvada yer almadığını hatırlatan Pirlo, "İtalya bu kez Dünya Kupası’nda yer alamadı ama ister futbol taraftarı olun, ister olmayın. Katar'da keyifli vakit geçirebilir, maceranın, kültürün, heyecanlı aktivitelerin tadını çıkarabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.