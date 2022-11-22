Petrol
89.41
2.24%
Euro
19.1468
0.38%
Dolar
18.6086
-0.06%
Altın
1.042
0.15%
Borsa
4781
4.60%
Bitcoin
310.042
0.44%
BTXN Coin
5.94
0.00%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C
    Andreas Cornelius'un kaçırdığı pozisyon

    Andreas Cornelius'un kaçırdığı pozisyon

    2022 Katar Dünya Kupası'nın D Grubu maçında Danimarka ile Tunus 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmaya ise Andreas Cornelius'un kaçırdığı gol damga vurdu.
    • 22.11.2022 - 18:33
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 18:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    2022 Katar Dünya Kupası D Grubu'nun ilk hafta maçında Danimarka ve Tunus karşı karşıya geldi. Maçta gol sesi çıkmazken, iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

    Danimarka ve Tunus arasında oynanan maça ise Trabzonspor'un eski golcüsü Andreas Cornelius'un kaçırdığı gol damga vurdu.

    Kaçan pozisyondan sonra büyük şaşkınlık yaşadı

    Mücadelenin 71. dakikasında sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Eriksen ortayı yaptı, arka direkte Christensen kafayı vurdu. Uzak direkte bulunan Cornelius topa dokunamadı ve meşin yuvarlak yan direkten geri geldi.

    Sezon başında Kopenhag'a transfer olan forvet oyuncusu, kaçan pozisyon sonrasında büyük şaşkınlık yaşadı.

    Andreas Cornelius un kaçırdığı pozisyon #1

    Oyuna sonradan girdi

    Andreas Cornelius, karşılaşmanın 65. dakikasında Sevilla'nın forveti Kasper Dolberg yerine oyuna girmişti.

    Andreas Cornelius un kaçırdığı pozisyon #2

    Andreas Cornelius un kaçırdığı pozisyon #3


    Diyarbakır'daki evlat nöbeti bin 176'ncı güne ulaştı
    3. Sayfa

    Diyarbakır'daki evlat nöbeti bin 176'ncı güne ulaştı

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Tam bir şifa deposu! Bal kabağının mucizevi faydaları
    Sağlık

    Tam bir şifa deposu! Bal kabağının mucizevi faydaları

    Görüş Bildir