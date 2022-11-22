Andreas Cornelius'un kaçırdığı pozisyon

2022 Katar Dünya Kupası'nın D Grubu maçında Danimarka ile Tunus 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmaya ise Andreas Cornelius'un kaçırdığı gol damga vurdu.

2022 Katar Dünya Kupası D Grubu'nun ilk hafta maçında Danimarka ve Tunus karşı karşıya geldi. Maçta gol sesi çıkmazken, iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

Danimarka ve Tunus arasında oynanan maça ise Trabzonspor'un eski golcüsü Andreas Cornelius'un kaçırdığı gol damga vurdu.

Kaçan pozisyondan sonra büyük şaşkınlık yaşadı

Mücadelenin 71. dakikasında sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Eriksen ortayı yaptı, arka direkte Christensen kafayı vurdu. Uzak direkte bulunan Cornelius topa dokunamadı ve meşin yuvarlak yan direkten geri geldi.

Sezon başında Kopenhag'a transfer olan forvet oyuncusu, kaçan pozisyon sonrasında büyük şaşkınlık yaşadı.

Oyuna sonradan girdi

Andreas Cornelius, karşılaşmanın 65. dakikasında Sevilla'nın forveti Kasper Dolberg yerine oyuna girmişti.