Antonio Rüdiger: Çok kibar bir takımız

Antonio Rüdiger: Çok kibar bir takımız

Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Almanya'da Antonio Rüdiger, çok sayıda yetenekli oyuncuları olmasına rağmen kibar bir takım olduklarını ifade etti.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Almanya E Grubu'nda Japonya ve İspanya'nın arkasında kalarak turnuvadan elenmişti.

Tarihte ilk kez üst üste ikinci kez Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden 2014 şampiyonu Almanya'nın Real Madrid forması giyen stoperi Antonio Rüdiger, çarpıcı tespitlerde bulundu.

"Tutkulu ve bazen de kirli oynamak konusunda eksiğimiz fazla"

Rüdiger, "Çok sayıda yetenekli oyuncumuz var ama bu yeterli değildi. Tutkulu ve bazen de kirli oynamak konusunda eksiğimiz fazla. Bu açıdan çok kibar bir takımız." diye konuştu.

Bu arada Panzerler'in bu kupadaki serüveninin, bir belgesel için kameraya alındığı bildirildi.