Arjantin, Dünya Kupası yarı finallerinde kaybetmiyor

1930'dan beri düzenlenen Dünya Kupası'nda Güney Amerika ekibi Arjantin kaybetmiyor. Tangocular oynadığı 6 yarı final mücadelesinide kazanmayı başardı.

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin, Hırvatistan'ı Lionel Messi'nin 1 gol ve 1 asistle oynadığı maçta 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Arjantin, 36 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek istiyor

36 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Arjantin, turnuvada oynadığı 6. yarı final maçından da galibiyetle ayrıldı.

Tangocular turnuvada son 4 takım arasında yer aldığı 1930, 1978, 1986, 1990 ve 2014'te rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi.

6. yarı finali de kazandılar

1978 ile 1986'da şampiyonluğa ulaşan, 1930, 1990 ve 2014'te ise ikincilikle yetinen Arjantin, Hırvatistan'ı mağlup ederek yarı finaldeki 6. mücadelesinden galip ayrılmış oldu.